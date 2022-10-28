Возвращение коронавируса: новые мутации и новые вакцины

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Ответ России за теракт на Крымском мосту

Криобанки: как мобилизация повлияла на рынок?

COVID-19 отступает? Мировая статистика и актуальные данные по заболеваемости в России

Ожирение – «чума XXI» века. Почему каждый пятый россиянин имеет лишний вес?

От палаток до сухих пайков. Как мобилизация сказалась на россиянах

Социальная поддержка семей во время спецоперации

Военное положение в 4-х регионах России: Как осуществляется защита новых территорий?

Массовое закрытие вкладов. Почему россияне забирают деньги из банков?

Новые требования маркировки: как будет проверяться питьевая вода?

Ноябрьские и новогодние праздники: куда поедут отдыхать россияне?

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму :

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Личное письмо Цветаевой ушло с молотка за 2 млн рублей

Канада внесла в санкционные списки энергетические компании РФ Часть россиян обязуют оборудовать дома автономными датчиками дыма Православный храм в Женеве облили краской Польша потребует от России возместить причиненные СССР военные потери Личное письмо Цветаевой ушло с молотка за 2 млн рублей

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: