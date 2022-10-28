21.10.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Возвращение коронавируса: новые мутации и новые вакцины»
В Китае готовятся к очередной волне коронавируса: сотни тысяч людей находятся на карантине в «колыбели» COVID-19 - городе Ухань, а власти Пекина пытаются отслеживать потенциальных заражённых из групп риска, чтобы предотвратить рост заболеваемости COVID-19. Миллионы людей в Китае готовятся к тому, что в некоторых городах серьёзно ужесточат ковидные ограничения после резкого скачка заболеваемости: число заражений превышает тысячу случаев третий день подряд. Власти Ухани обязали 800 тысяч жителей одного из районов города оставаться дома до воскресенья.
В это время в России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «Цербер». Эксперты говорят, что антитела от предыдущих штаммов от него не спасут, но вакцины помогут снизить тяжесть заболевания. Между тем, в Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает "бустером" для уже имеющегося иммунитета - создает "местный" иммунитет. Известно также, что Центр им. Гамалеи исследует препарат на основе антител пациентов с COVID-19.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какова ситуация с коронавирусом сегодня?
- Чем новые штаммы отличаются от предыдущих?
- Какие самые распространенные признаки новых штаммов?
- От каких штаммов будет защищать назальная вакцина?
- Чем опасны мутации коронавируса?
Участники пресс-конференции:
- Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8