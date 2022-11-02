03.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Волонтеры в Донбассе. Гуманитарная обстановка в регионе»

Ежедневно на территорию Донбасса собирается и отправляется гуманитарная помощь со всех регионов России, например, 20 тонн гуманитарной помощи только от москвичей недавно получили жители Донбасса. Центр «Наследие» доставил 50 тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов РФ.

Напомним, что 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России. Таким образом число регионов России выросло с 85 до 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами Российской Федерации. По сообщениям СМИ на сегодняшний день в России находятся 4,5 млн беженцев с Украины и Донбасса. Для сравнения ООН сообщила, что в страны Европы с февраля прибыли более 7,6 миллиона беженцев с Украины. На территориях, освобожденных ЛНР и ДНР уже восстановили более 1500 жилых объектов и инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

В ходе пресс-конференции участники расскажут о гуманитарной помощи на Донбассе.

Какие акции поддержки новых присоединенных территорий сегодня проходят в России?

Какая помощь оказывается беженцам?

Чем занимаются волонтеры в Донбассе?

В каком размере отправляется гуманитарная помощь на Донбасс?

Как много сегодня волонтеров трудятся на территории ЛДНР?

Что больше всего сегодня необходимо в ЛДНР из гумпомощи?

Участники пресс-конференции:

Директор автономной некоммерческой организации Авторский центр «Мир семьи», заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора;

Председателя Центра волонтерской (добровольческой) деятельности при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Инга Яппарова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



