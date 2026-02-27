4 марта в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Певица Юта 25 лет на сцене: Как продвигаться патриотическому артисту?»

25 марта 2026 года певица, композитор и автор-исполнитель ЮТА отметит 25-летие творческой деятельности в сопровождении большого симфонического оркестра и легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в Государственном Кремлевском Дворце. За четверть века на сцене Юта создала 12 сольных альбомов, стала автором музыки к 40 с лишним фильмам и сериалам (включая культовые «Солдаты») и завоевала статус одного из самых искренних артистов страны. Юта сама пишет, аранжирует и продюсирует свои песни.

В 2022 году артистке присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Певица также является лауреатом престижных премий. При этом, по словам самой артистки, главная её награда — это доверие зрителя и поддержка близких. У Юты трое детей, и тема дома, любви и верности остается центральной в её творчестве. Особое место в репертуаре артистки сегодня занимают песни, ставшие символом поддержки и опоры для миллионов россиян. За последние годы она дала сотни концертов в госпиталях, воинских частях и на передовой.

В ходе пресс-конференции певица ЮТА расскажет о том, чем живет сегодня ее творчество, как продвигаться сегодня патриотическому артисту, какую программу ожидать на юбилейном концерте и когда будут новые песни.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

