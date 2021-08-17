19.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Война с контрафактом. Как спасти рынок от нелегальной продукции?»

Контрафактный табак, алкоголь и даже простые овощи и фрукты, не смотря на все предпринимаемые меры, то и дело появляются на прилавках у недобросовестных продавцов. Например, только за последние три месяца доля нелегального табака в России выросла почти на 20%. С алкоголем та же проблема – потребление легальной продукции снижается в пользу контрафакта. А количество продавцов, предлагающих продукты, не имея на них документов, и вовсе поражает: только в Новосибирске за последнюю неделю у уличных торговцев было изъято почти 2 млн тонн овощей и фруктов. Торговцы текстильной продукцией не отстают: в Махачкале накануне изъяли около полутора тысяч пар контрафактной обуви, а в Красноярске - домашнего текстиля на 3,5 млн рублей.

Разобраться в природе проблемы, оценить её масштабы и подобрать пути решения, в ходе пресс-конференции, помогут её участники.

Участники пресс-конференции:

Руководитель АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК), Советник руководителя Российской системы качества Александр Борисов;

Директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин;

Президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



