6.10.2021 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям на рынке такси
6.10.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Водитель с судимостью. Как изменится рынок такси?»
На российском рынке такси грядут глобальные изменения: в Госдуме предложили запретить водителям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и водителями автобусов. Данная инициатива не случайна: конфликты с таксистами случаются регулярно. Например, очередной крупный скандал с участием таксиста случился в конце сентября в Уфе — нетрезвый водитель сначала попал в ДТП, а потом нанес ножевые ранения свидетелю аварии и водителю пострадавшего авто. Участвовавший в потасовке водитель такси был судим по нескольким статьям УК РФ. Компании уже ищут возможность снизить зависимость от человеческого фактора: так, летом СМИ сообщали о запуске беспилотных такси, в тестовом режиме они могут начать курсировать уже осенью.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как сегодня законодательно регулируется рынок такси?
- Как много людей с судимостью работают в сфере такси?
- Как сегодня проверяются водители при выходе на работу, особенно через агрегаторы?
- Какой процент штата водителей придется сократить в случае одобрения нового закона?
- Что произойдет с появлением на рынке беспилотных такси?
- Сократит ли количество происшествий в такси появление беспилотников?
Участники пресс-конференции:
- Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков;
- Глава профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров;
Приглашены:
- Агрегаторы такси
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8