6.10.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Водитель с судимостью. Как изменится рынок такси?»

На российском рынке такси грядут глобальные изменения: в Госдуме предложили запретить водителям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и водителями автобусов. Данная инициатива не случайна: конфликты с таксистами случаются регулярно. Например, очередной крупный скандал с участием таксиста случился в конце сентября в Уфе — нетрезвый водитель сначала попал в ДТП, а потом нанес ножевые ранения свидетелю аварии и водителю пострадавшего авто. Участвовавший в потасовке водитель такси был судим по нескольким статьям УК РФ. Компании уже ищут возможность снизить зависимость от человеческого фактора: так, летом СМИ сообщали о запуске беспилотных такси, в тестовом режиме они могут начать курсировать уже осенью.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня законодательно регулируется рынок такси?

Как много людей с судимостью работают в сфере такси?

Как сегодня проверяются водители при выходе на работу, особенно через агрегаторы?

Какой процент штата водителей придется сократить в случае одобрения нового закона?

Что произойдет с появлением на рынке беспилотных такси?

Сократит ли количество происшествий в такси появление беспилотников?

Участники пресс-конференции:

Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков ;

; Глава профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров;

Приглашены:

Агрегаторы такси

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



