10.02.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Великий русский Web. Свой и без мата?

С 1 февраля в России вступил в силу закон, обязывающий соцсети блокировать мат, оскорбления власти, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. Запреты и ответственность за их нарушение коснётся сайтов, которыми пользуются более 500 тысяч россиян. Штраф предусмотрен в размерах от 800 тысяч до 4 млн рублей. Однако, по данным «Медиалогии», в первые рабочие дни февраля 2021 года, количество публикаций с ненормативной лексикой возросло более чем на 200 тысяч, по сравнению с тем же периодом в 2020 году, и составило 646,1 тысячи. Кроме того, 1 февраля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поднял вопрос о потенциальной возможности отключения России от глобального интернета, отметив, что на этот случай, у властей есть план действий.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут об изменениях в российском интернете с 1 февраля, а также как далеко зайдёт регулирование в сети в России.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



