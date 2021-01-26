27.01.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция лидера группы «7Б» Ивана Демьяна на тему: Вечно молодые ветра. 20-летний юбилей группы «7Б»

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саундтреков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства», лидеры «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио», группа «7Б» 8 марта 2021 года отмечает свой 20-летний юбилей. За это время коллектив прославился такими хитами как «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и другими.

Лидер группы Иван Демьян в пресс-центре НСН расскажет, что «7Б» готовит для фанатов к своему юбилею.

Пресс-конференция состоится по адресу Москва, ул. Народного ополчения, д.39, корп.2.

Аккредитация доступна по телефону 8 (915) 023-10-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



