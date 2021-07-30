3.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В погоне за халявой. Финансовые пирамиды активизировались в России»

Банк России в первое полугодие 2021 года выявил 146 финансовых пирамид, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Большинство из них — это интернет-проекты. В начале июля крупнейшая финансовая пирамида современности «Финико» перестала выплачивать вкладчикам их дивиденды. По некоторым данным, жертвами стали порядка 1 млн человек. Эксперты заявляют, что в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, почему подобная финансовая деятельность никем не регулируется, как не стать жертвой мошенников и можно ли вкладчикам вернуть свои деньги?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Дмитрий Зацаринский;

Эксперт проекта ОНФ "За права заёмщиков", кандидат юридических наук Михаил Алексеев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

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