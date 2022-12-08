9.12.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В Новый год со свиным гриппом. Как остановить рост заболеваемости?»

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 23,3%, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве предупредили об опасности свиного гриппа, распространившегося в этом году в РФ, так как пришел вариант гриппа, который наносит здоровью серьезный ущерб. Отмечается, что он провоцирует множество осложнений и даже летальные исходы. Эксперты ожидают пик заболеваемости ближе к Новому году. Свиной грипп уже обнаружен в 74 субъектах России.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем отличается новый штамм свиного гриппа?

Как быстро распространяется грипп сегодня?

На сколько система здравоохранения готова к новой «пандемии»?

Как проходит вакцинация?

Какие осложнения могут быть после перенесенного гриппа?

Участники пресс-конференции:

Профессор, врач-инфекционист Николай Александрович Малышев;



Врач иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок;



Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Викторович Нетесов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

