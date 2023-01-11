20.01.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, на тему: «В новый год с новыми тарифами ЖКХ. Какие изменения произойдут в 2023 году?»

С начала 2023 года в жизни россиян придут новые цены на услуги жилищных и коммунальных услуг. Во-первых, изменится предельный индекс роста тарифов на оплату коммунальных услуг. Он повысится на 9%, также может вырасти плата за капитальный ремонт. Например, в Московской области взносы на капремонт подорожают на 16,7%. Во-вторых, если собственники квартир не будут оплачивать коммунальные услуги, суммы их долга могут распределить между соседями.

О том, как новый свод правил и формул в ЖКХ отразится на кошельках россиян и на сколько повысят тарифы на коммунальные услуги в 2023 году, ходе брифинга расскажет Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 10:00

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