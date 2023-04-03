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В надежде на чудо? Почему у россиян резко вырос интерес к эзотерике и астрологии?

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Начало конференции

12:00

5 апреля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

05.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В надежде на чудо? Почему у россиян резко вырос интерес к эзотерике и астрологии?»

В России с начала 2023 года аналитики фиксируют спрос на эзотерику. Востребованность обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии и магии в онлайн-школах увеличилась в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Популярностью пользуется и специальная атрибутика. Так, продажи карт таро на Wildberries за январь-март выросли на 105% год к году, амулетов и браслетов от порчи — на 95%

В то же время на протяжении всего 2022 года и начала 2023 года снижалась посещаемость сервисов онлайн-гаданий и оккультных интернет-магазинов, где продаются наборы карт таро, различные амулеты, травы и другие товары для эзотерических практик. Напомним, что в декабре 2022 года Госдума задумалась о введении уголовной ответственности за колдовство, целительство и прочую магию.

Участники пресс-конференции:

  • Артем Кирьянов - Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, Председатель Российского союза налогоплательщиков;
  • Алена Полынь - Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов;
  • Дмитрий Ермолаев - СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace
  • Андрей Ковалев - Председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган;

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Откуда у россиян возник интерес в 2023 году к эзотерике и астрологии?
  • Какие товары по эзотерике пользуются наибольшим спросом?
  • Сколько россиян сегодня обучается мистическим техникам?
  • На сколько эзотерика и астрология сегодня прибыльный бизнес?
  • Кем регулируются отрасли эзотерики и автрологии?
  • Будет ли лицензия на магию?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Mira Cosic с сайта Pixabay

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