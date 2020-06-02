4.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Уволен по собственному: Нарушение прав работников в период пандемии»

На фоне пандемии коронавируса в России растёт безработица и падают доходы населения. Так, в первом квартале 2020 года, на одном из крупнейших в России сайтов по поиску и предложению работы, средний конкурс составлял 13 человек на 1 должность. А по данным Росстата, за период пандемии в России было уволено более 2 млн 800 тысяч человек. В то же время, реальным располагаемым доходам населения в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, по итогам 2020 года, предсказали падение на 5,25%. Правительство, в свою очередь, предложило меры по восстановлению доходов и занятости россиян. К концу 2021 года рост зарплат должен будет составить 2,5%, а уровень безработицы снизиться меньше 5%.

Сколько людей действительно лишилось работы за период ограничений, связанных с пандемией коронавируса?

Как упали доходы населения?

Будет ли продолжаться рост безработицы и падение доходов?

Как работникам защитить свои права и заработную плату?

Смогут ли выпускники этого сезона найти себе работу в 2020 году?

Достаточно ли помощи оказываемой государством?

Что сделать, чтобы поддержать население?

Участник пресс-конференции:

Президент Союза профсоюзов России Дмитрий Галочкин.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

