15.02.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Урок боли: Почему учителя срываются и бьют учеников»
«Учитель избил ученика» — эта фраза регулярно появляется в лентах российских новостей. Печальная эстафета передается из региона в регион. В свердловском посёлке Малышева в школе №19 учительница 27 раз ударила циркулем руку 9-летнего мальчика-второклассника. После содеянного учительница попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям». Незадолго до этого инцидента учитель коррекционной школы №1 Новоуральска Свердловской области во время урока ударил девочку-инвалида. К большому сожалению, случаи избиения детей учителями в школах фиксируются регулярно. В январе учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области напал на школьника во время урока. Аналогичный случай произошел в Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот с криками «Надоели! Достали!». И таких случаев насилия можно приводить бесконечно.
- С чем связаны частые случаи насильственных действий учителей?
- Как учителю справляться с неадекватным поведением ученика?
- Кто чаще виноват в конфликте учитель-ученик?
- Как много психологов сегодня работают в школах?
- Как учителю уберечься от провокаций со стороны ученика?
- Какие действия стоит предпринимать родителям?
Участники пресс-конференции:
- Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;
- Заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар;
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;
Приглашен:
- Председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Константин Гужевкин;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8