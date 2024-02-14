15.02.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Урок боли: Почему учителя срываются и бьют учеников»

«Учитель избил ученика» — эта фраза регулярно появляется в лентах российских новостей. Печальная эстафета передается из региона в регион. В свердловском посёлке Малышева в школе №19 учительница 27 раз ударила циркулем руку 9-летнего мальчика-второклассника. После содеянного учительница попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям». Незадолго до этого инцидента учитель коррекционной школы №1 Новоуральска Свердловской области во время урока ударил девочку-инвалида. К большому сожалению, случаи избиения детей учителями в школах фиксируются регулярно. В январе учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области напал на школьника во время урока. Аналогичный случай произошел в Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот с криками «Надоели! Достали!». И таких случаев насилия можно приводить бесконечно.

С чем связаны частые случаи насильственных действий учителей?

Как учителю справляться с неадекватным поведением ученика?

Кто чаще виноват в конфликте учитель-ученик?

Как много психологов сегодня работают в школах?

Как учителю уберечься от провокаций со стороны ученика?

Какие действия стоит предпринимать родителям?

Участники пресс-конференции:

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Приглашен:

Председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Константин Гужевкин;





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

