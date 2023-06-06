08.06.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ура, каникулы! Как пройдут летние смены в детских лагерях?»

Традиционно каждый год родители отправляют своих детей в летние лагеря. Детский оздоровительный отдых стал настолько популярным к 2023 году, что путевки берут с самого начала учебного года на следующее лето. По заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ходе летней кампании в 109 загородных и 1 тыс. пришкольных лагерях отдохнут свыше 180 тысяч московских детей. Также около 14 тысяч онлайн-заявок на бесплатные путевки оформили жители Подмосковья.

Эксперты отмечают, что отдых в лагере в этом году подорожал на 10-20%. Это связано с закрытием ряда зарубежных направлений и ростом спроса на отдых в своем регионе.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Какие существуют федеральные программы в сфере детского туризма?

Кто может претендовать на льготную или бесплатную путевку?

Как выбрать идеальный летний отдых для своего ребенка?

Как сейчас проводится подготовка детских лагерей?

Будут ли предоставлены льготы на приобретение путевок детям участников СВО?

Почему отменили кэшбек за приобретение путевки в лагерь?

Будут ли работать лагеря в Крыму и Краснодарском крае?

Участники пресс-конференции:

вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга Анатольевна;

руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО “Диал-тур” Иванова Татьяна Геннадьевна.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



