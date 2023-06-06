08.06.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ура, каникулы! Как пройдут летние смены в детских лагерях?»
Традиционно каждый год родители отправляют своих детей в летние лагеря. Детский оздоровительный отдых стал настолько популярным к 2023 году, что путевки берут с самого начала учебного года на следующее лето. По заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ходе летней кампании в 109 загородных и 1 тыс. пришкольных лагерях отдохнут свыше 180 тысяч московских детей. Также около 14 тысяч онлайн-заявок на бесплатные путевки оформили жители Подмосковья.
Эксперты отмечают, что отдых в лагере в этом году подорожал на 10-20%. Это связано с закрытием ряда зарубежных направлений и ростом спроса на отдых в своем регионе.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Какие существуют федеральные программы в сфере детского туризма?
- Кто может претендовать на льготную или бесплатную путевку?
- Как выбрать идеальный летний отдых для своего ребенка?
- Как сейчас проводится подготовка детских лагерей?
- Будут ли предоставлены льготы на приобретение путевок детям участников СВО?
- Почему отменили кэшбек за приобретение путевки в лагерь?
- Будут ли работать лагеря в Крыму и Краснодарском крае?
Участники пресс-конференции:
- вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга Анатольевна;
- руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО “Диал-тур” Иванова Татьяна Геннадьевна.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8