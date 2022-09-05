06.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Уголовное наказание за пародию. Где грань между творчеством и цензурой»

До пяти лет тюремного заключения, такое наказание может понести комик Александр Гудков за пародийный клип «Я узкий», на композицию певца SHAMAN «Я русский». Заявление на Гудкова в Генпрокуратуру написал председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков. Он попросил возбудить против шоумена уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. В свою очередь Депутат Госдумы Сергей Соловьев также выступил с критикой композиции Гудкова, отметив, что она направлена против всего русского. Добавив, что в настоящий момент против русского мира и русской культуры развернуто не только экономическое и политическое противостояние, но и духовное.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Где грань в культуре, пересекая которую можно «схлопотать» уголовную ответственность?

Почему сегодня к артистам их творчеству и уездам из страны такое пристальное внимание?

Опасны ли для общества и молодежи подобные пародии, и чем они вызывают «унижение человеческого достоинства»?

Реально ли Александр Гудкова может понести уголовную ответственность за свою пародию?

Участники пресс-конференции:

Председатель экспертного совета по культуре Молодежного партамента при Госдуме РФ, пресс-секретарь Вице-спикера Госдумы Александр Солонкин;

Председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков ;

; Исполнительный директор Национального родительского комитета, психотерапевт Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

