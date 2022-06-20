21.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Уголовка за побои. Как изменится закон о домашнем насилии?»

На днях в России ужесточили наказание за повторные побои. Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за нанесения побоев для тех, кто уже был судим за преступления, совершенные с применением насилия. Теперь при повторном нанесении побоев (совершенные в третий и более разы) преступнику грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до одного года либо ограничение свободы на тот же срок или арест на срок до шести месяцев. Также статью 116.1 УК РФ дополнили второй частью. Она предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова сегодня статистика причинения побоев в семьях?

Сколько подобных преступлений раскрывается?

Какие насильственные действия будут считаться уголовно наказуемыми?

На сколько принятые поправки будут эффективными в борьбе с домашним насилием?

Будет ли проводиться работа с теми, кто подают заявления, а потом забирает?

Участники пресс-конференции:

Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева;

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар ;

; Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

