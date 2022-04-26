27.04.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Убитые дети. Почему повторяются трагедии в детских садах?»

26 апреля, в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду «Рябинка» Вешкаймского района. По заявлению властей региона убиты двое взрослых и два ребенка. По предварительным данным, убитым детям - мальчику и девочке - было 5 и 6 лет. Известно, также, что стрелок покончил с собой. Также утверждается, что охраны в детском саду не было. К сожалению, подобные трагедии происходили и ранее. В октябре 2019 года в детском саду Нарьян-Мара злоумышленник убил шестилетнего ребенка, трагедия произошла во время тихого часа. В подмосковном Воскресенске 31 августа 2020 года мужчина зарезал свою супругу-воспитателя в детском саду. От полученных травм она погибла на месте.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, причины отсутствия охраны в детскому саду «Рябинка». А также расскажу о том, как сегодня осуществляется охрана во всех школьных и дошкольных учреждениях России.

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор СРО ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

