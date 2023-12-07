Юбилей российского рок-гитариста Алексея Страйка

8.12.2023 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная юбилею российского рок-гитариста Алексея Страйка

Одним из лучших гитаристов России, «Укротитель Шестиструнных Демонов» - так называют Алексея музыкальные критики и журналисты. За его плечами участие в более чем 60 альбомах, а также многочисленные международные проекты и коллаборации. В разные годы Алексей Страйк успешно выступал в составе групп Мастер, Пилигрим, Артур Беркут и многих других. В преддверии своего юбилейного шоу, которое состоится 14 декабря, музыкант расскажет, что зрителям ожидать от концерта, как долго готовилось шоу. Кто из музыкантов примет в нем участие, а также поделится планами на то, как он видит развитие музыкальной индустрии в ближайшем будущем.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

