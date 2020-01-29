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Убийца на свободе? Почему школьного стрелка освободили от принудительного лечения?

29 января 2020 13:00
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Начало конференции

13:00

29 января 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

29.1.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая защите матери убитого в Отрадном школьного учителя

29.01.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Убийца на свободе? Почему школьного стрелка освободили от принудительного лечения?»

В Москве был освобождён от принудительного психиатрического лечения и переведён на амбулаторное Сергей Гордеев, застреливший в 2014 году двух людей. Не так давно он вернулся домой. Трагедия произошла в общеобразовательной школе в Отрадном. Тогда ученик старших классов Гордеев принёс в школу ружьё и застрелил учителя географии, а позже вступил в перестрелку с прибывшей полицией и убил одного из полицейских. В настоящее время, сторона потерпевших не согласна мириться с таким решением суда, и адвокат матери погибшего учителя Игорь Трунов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность решения об освобождении от принудительного психиатрического лечения школьного стрелка.

В ходе пресс-конференции, мама убитого учителя напомнит об обстоятельствах трагедии, а её адвокат оценит законность решения суда о принудительном психиатрическом лечении и последующем решении о переводе на амбулаторное, и возвращении убийцы на свободу.

Участники пресс-конференции:

  • Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
  • Мама Погибшего Учителя Андрея Кириллова Надежда Кириллова;

Приглашён:

  • Врач психиатр, психотерапевт.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ШколаБезопасность

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