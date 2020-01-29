29.01.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Убийца на свободе? Почему школьного стрелка освободили от принудительного лечения?»

В Москве был освобождён от принудительного психиатрического лечения и переведён на амбулаторное Сергей Гордеев, застреливший в 2014 году двух людей. Не так давно он вернулся домой. Трагедия произошла в общеобразовательной школе в Отрадном. Тогда ученик старших классов Гордеев принёс в школу ружьё и застрелил учителя географии, а позже вступил в перестрелку с прибывшей полицией и убил одного из полицейских. В настоящее время, сторона потерпевших не согласна мириться с таким решением суда, и адвокат матери погибшего учителя Игорь Трунов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность решения об освобождении от принудительного психиатрического лечения школьного стрелка.

В ходе пресс-конференции, мама убитого учителя напомнит об обстоятельствах трагедии, а её адвокат оценит законность решения суда о принудительном психиатрическом лечении и последующем решении о переводе на амбулаторное, и возвращении убийцы на свободу.

Участники пресс-конференции:

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Мама Погибшего Учителя Андрея Кириллова Надежда Кириллова;

Приглашён:

Врач психиатр, психотерапевт.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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