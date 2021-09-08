9.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Туристические предпочтения россиян и новые тренды»

Пандемия не только сильно ударила по мировой туриндустрии, но и вынудила её перестраиваться и меняться. А вместе с ней изменились и предпочтения туристов, в том числе, российских. Турция стала самым популярным зарубежным направлением этим летом, но туристическая отрасль станет прежней ещё не скоро. Всего за уходящий летний сезон на массовых направлениях внутри страны отдохнуло более 20 млн человек.

Как пандемия меняет предпочтения россиян в туризме?

В каком состоянии сегодня находится внутренний туризм?

Как подстраивается к новой реальности санаторно-курортный сегмент туриндустрии?

Какие направления станут самыми популярными этой зимой?

Что нового готовят туроператоры в следующем году

Участники пресс-конференции:

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев;

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько;

Член правления РСТ, заместитель генерального директора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

