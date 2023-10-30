02.11.2023 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Тройная эпидемия и вспышка коклюша: чего бояться россиянам зимой?»

Пока в России ожидают тройную эпидемию, которая включает сезонные вирусы ОРВИ, грипп и COVID-19, в СМИ и социальных сетях активно обсуждают подъем заболеваемости коклюшем. В связи с этим в Москве уже точечно закрывают группы в детских садах и классы в школах на карантин.

Заболевания, из-за которых всё чаще учеников приходится переводить на дистанционку, преимущественно ОРВИ и внебольничные пневмонии. Однако врачи говорят, что без анализов коклюш невозможно отличить от ОРЗ или гриппа. В 2023 году заболеваемость коклюшем в Ханты-Мансийском автономном округе выросла в шесть раз. В Вологодской области и в Кузбассе у детей также зафиксирована вспышка коклюша.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Какие штаммы Covid-19 сегодня преобладают в России?

Насколько часто можно встретить случаи тройных заболеваний?

Как в сезон простуд и гриппа выявить коклюш?

Почему по регионам России начались вспышки коклюша?

Чем опасен коклюш и как его лечить?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

