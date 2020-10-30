2.11.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая предстоящим в США выборам.
2.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Трамп или Байден: в чьей победе обвинят Россию?»
Выборы президента в США состоятся уже 3 ноября. Главными кандидатами в Америке являются Джо Байден от Демократической партии США и действующий глава государства – Дональд Трамп. При этом, представитель демократов лидирует по предварительным результатам опросов общественного мнения. Однако и в 2016 году, когда Трамп был избран в первый раз, предварительные опросы показывали лидерство кандидата от Демократической партии США. Россию, как и на прошлых выборах, снова обвиняют в попытках вмешательства в выборы в штатах. Так, The Wall Street Journal назвала своим главным информатором в получении компромата на Трампа бывшего вице-мэра Саратова Ольгу Галкину. По мнению президента России Владимира Путина, представители власти США найдут любой повод, чтобы сообщить о вмешательстве России в их избирательный процесс.
- Чьи шансы стать президентом США выше?
- Как результаты выборов повлияют на внешнюю политику Америки и её отношения с Россией?
- Какой кандидат был бы более благоприятным для России на посту президента США?
- Как следует реагировать России в случае новых обвинений во вмешательстве в выборы?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;
- Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)