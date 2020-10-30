2.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Трамп или Байден: в чьей победе обвинят Россию?»

Выборы президента в США состоятся уже 3 ноября. Главными кандидатами в Америке являются Джо Байден от Демократической партии США и действующий глава государства – Дональд Трамп. При этом, представитель демократов лидирует по предварительным результатам опросов общественного мнения. Однако и в 2016 году, когда Трамп был избран в первый раз, предварительные опросы показывали лидерство кандидата от Демократической партии США. Россию, как и на прошлых выборах, снова обвиняют в попытках вмешательства в выборы в штатах. Так, The Wall Street Journal назвала своим главным информатором в получении компромата на Трампа бывшего вице-мэра Саратова Ольгу Галкину. По мнению президента России Владимира Путина, представители власти США найдут любой повод, чтобы сообщить о вмешательстве России в их избирательный процесс.

Чьи шансы стать президентом США выше?

Как результаты выборов повлияют на внешнюю политику Америки и её отношения с Россией?

Какой кандидат был бы более благоприятным для России на посту президента США?

Как следует реагировать России в случае новых обвинений во вмешательстве в выборы?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8