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Анонс

То в жар, то в холод: Какой будет погода в экватор лета?

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Начало конференции

14:00

24 июня 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

24.06.2022 состоится ОНЛАЙН брифинг  научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

24.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: «То в жар, то в холод: Какой будет погода в экватор лета?»

Июнь, как и май всегда были самыми долгожданными месяцами, но в 2022 году жителей России они сильно разочаровали. Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдалась на протяжении всей весны и начала лета. Май в этом году был во многих регионах России аномально холодным, а в некоторых регионах даже шел снег. Например, в Москве на смену аномальному холоду пришли «тропические» дожди. Если в мае средняя температура месяца на три градуса отставала от нормы, то к середине июня она нормализовалась, что подтверждает метеоролог Роман Вильфанд.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Какой будет погода в июле и августе 2022 года?
  • Какие природные катаклизмы обрушатся на россиян?
  • Какую погоду ожидать на курортах России?
  • Насколько опасны смерчи в Сочи?
  • Причины климатических аномалий?
  • Как жара может повлиять на лесные пожары?
  • Порадует ли выпускников этого года погода?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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