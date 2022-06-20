24.06.2022 состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
24.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: «То в жар, то в холод: Какой будет погода в экватор лета?»
Июнь, как и май всегда были самыми долгожданными месяцами, но в 2022 году жителей России они сильно разочаровали. Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдалась на протяжении всей весны и начала лета. Май в этом году был во многих регионах России аномально холодным, а в некоторых регионах даже шел снег. Например, в Москве на смену аномальному холоду пришли «тропические» дожди. Если в мае средняя температура месяца на три градуса отставала от нормы, то к середине июня она нормализовалась, что подтверждает метеоролог Роман Вильфанд.
В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
- Какой будет погода в июле и августе 2022 года?
- Какие природные катаклизмы обрушатся на россиян?
- Какую погоду ожидать на курортах России?
- Насколько опасны смерчи в Сочи?
- Причины климатических аномалий?
- Как жара может повлиять на лесные пожары?
- Порадует ли выпускников этого года погода?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8