24.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: «То в жар, то в холод: Какой будет погода в экватор лета?»

Июнь, как и май всегда были самыми долгожданными месяцами, но в 2022 году жителей России они сильно разочаровали. Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдалась на протяжении всей весны и начала лета. Май в этом году был во многих регионах России аномально холодным, а в некоторых регионах даже шел снег. Например, в Москве на смену аномальному холоду пришли «тропические» дожди. Если в мае средняя температура месяца на три градуса отставала от нормы, то к середине июня она нормализовалась, что подтверждает метеоролог Роман Вильфанд.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Какой будет погода в июле и августе 2022 года?

Какие природные катаклизмы обрушатся на россиян?

Какую погоду ожидать на курортах России?

Насколько опасны смерчи в Сочи?

Причины климатических аномалий?

Как жара может повлиять на лесные пожары?

Порадует ли выпускников этого года погода?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

