2.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Танцы на костях: почему подростков тянет к могилам?»
В Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Похожий перфоманс месяц назад на городском кладбище устроил другой молодой человек. Юноша танцевал тверк на могилах, срывая с них цветы и напевая матерные песни. СМИ сообщают, что по данному случаю также ведется расследование.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Почему подростков привлекает кладбище?
- Какое наказание может ожидать подростков за танцы на могилах?
- Насколько часто происходят подобные случаи?
- Как блогерское сообщество реагирует на подобные «мероприятия»?
- Можно ли считать подобное поведение подростков психическим заболеванием?
- Как пресекать деятельность таких блогеров?
Участники пресс-конференции:
- Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина;
- Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8