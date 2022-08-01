пресс-конференции
Анонс

Танцы на костях: почему подростков тянет к могилам?

Информация

Начало конференции

12:00

2 августа 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

2.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Танцы на костях: почему подростков тянет к могилам?»

В Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Похожий перфоманс месяц назад на городском кладбище устроил другой молодой человек. Юноша танцевал тверк на могилах, срывая с них цветы и напевая матерные песни. СМИ сообщают, что по данному случаю также ведется расследование.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Почему подростков привлекает кладбище?
  • Какое наказание может ожидать подростков за танцы на могилах?
  • Насколько часто происходят подобные случаи?
  • Как блогерское сообщество реагирует на подобные «мероприятия»?
  • Можно ли считать подобное поведение подростков психическим заболеванием?
  • Как пресекать деятельность таких блогеров?

Участники пресс-конференции:

  • Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина;
  • Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;
  • Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции