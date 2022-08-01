2.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Танцы на костях: почему подростков тянет к могилам?»

В Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Похожий перфоманс месяц назад на городском кладбище устроил другой молодой человек. Юноша танцевал тверк на могилах, срывая с них цветы и напевая матерные песни. СМИ сообщают, что по данному случаю также ведется расследование.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему подростков привлекает кладбище?

Какое наказание может ожидать подростков за танцы на могилах?

Насколько часто происходят подобные случаи?

Как блогерское сообщество реагирует на подобные «мероприятия»?

Можно ли считать подобное поведение подростков психическим заболеванием?

Как пресекать деятельность таких блогеров?

Участники пресс-конференции:

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина;

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

