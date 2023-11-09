10.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Такси без мигрантов. Справится ли отрасль?»

В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси.

Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.

Ещё в начале 2023 года только 9% россиян могли позволить себе поездки на такси в любое время, сообщил Аналитический центр НАФИ. С новыми ценами на такси могут рассчитывать только избранные.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, какие изменения произошли в отрасли за 2023 год и как это отразится на пассажирах.

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр;

таксист-блогер Егор Рябков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



