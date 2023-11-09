10.11.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Такси без мигрантов. Справится ли отрасль?»
В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси.
Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.
Ещё в начале 2023 года только 9% россиян могли позволить себе поездки на такси в любое время, сообщил Аналитический центр НАФИ. С новыми ценами на такси могут рассчитывать только избранные.
В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, какие изменения произошли в отрасли за 2023 год и как это отразится на пассажирах.
Участники пресс-конференции:
- зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр;
- таксист-блогер Егор Рябков
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8