18.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?»

Учёные из Лондонской школы гигиены заявили, что статистика по заболеваемости коронавирусом из Китая может существенно расходится с реальным положением дел. По их данным в ближайшее время только в Ухане будет 500 тысяч заболевших, в то время как по официальной версии сегодня всего в мире заражено около 42 тысяч, а число жертв превысило тысячу. Такую точку зрения поддержали и специалисты из Университета Базеля в Швейцарии, подтвердив, что истинное количество зараженных людей в Ухане значительно недооценено. Одной из основных сдерживающих мер против распространения эпидемии сегодня является карантин: в Китае людям уже запрещено покидать границы страны, по всему миру на карантине встали несколько круизных лайнеров с тысячами пассажиров. В России же вспышку коронавируса ожидают к середине февраля – об этом сообщили в НИИ гриппа.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о реальных масштабах угрозы коронавируса на территории России.

Участники пресс-конференции:

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов;

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин;

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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