Дипломат призвал власти РФ помочь Дальнему Востоку, где подорожали овощи

Пресс-конференция на тему: «Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?» прошла 18 февраля в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба Новостей». Её участники поделились мнениями относительно природы происхождения и прогнозов распространения коронавируса нового типа COVID-2019, которым, по последним данным, заразились уже свыше 42 тысяч жителей Китая. В дискуссии участвовали врач-инфекционист Георгий Сапронов, дипломат Николай Платошкин и военный эксперт Игорь Никулин.{{related_post_g7hP5QxLP}}

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в ходе выступления в пресс-центре НСН обратил внимание на ситуацию с продуктами, сложившуюся на Дальнем Востоке в связи с закрытием границы на карантин.

«Из-за этого безобразия резко взлетели цены на овощи на Дальнем Востоке. Вот, скажем, в Хабаровском крае помидоры доходили до 1,5 тысяч, сейчас вроде стабилизировались в районе 700 рублей, потому что обещали из Турции подвезти. Но вы же понимаете, что такое в Хабаровск возить из Турции. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нашему правительству. Дальний Восток сейчас из-за карантина сидит, по сути, без овощей. Людям они недоступны. Я считаю, что правительство должно выделить субсидию на поддержание цен на овощи в Хабаровском, Приморском краях и других регионах Дальнего Востока на уровне, при котором они станут доступны для населения», - заявил Платошкин.

По данным Хабаровскстата, с 27 января по 10 февраля 2020 года цены на помидоры в Хабаровском крае повысились на 28%, в Приморском крае – на 40%, отмечало ИА «Хабаровский край сегодня».

В хабаровском управлении ФАС между тем сообщали, что цены на огурцы, помидоры и сладкий перец в первые дни закрытия границы выросли в 2-3 раза, а сейчас превышают обычные в 1,5 раза, передавал ТАСС.

