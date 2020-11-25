26.11.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Студенты против вузов: Сколько будет стоить удалёнка?»

Не смотря на множественные иски студентов против своих вузов, в России уже полностью переведены на дистанционное обучение почти два с половиной миллиона студентов и ещё чуть более миллиона – на смешанной форме. Это при общем числе, обучающихся в вузах, четырёх миллионах людей. Однако, по мнению многих студентов, обучающихся платно, при переводе на дистанционный формат получения образования, качество последнего пострадало, при неизменной стоимости. Против вузов по всей стране студенты массово подают иски, требуя перерасчёта стоимости обучения. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже обратилась к правительству с просьбой обратить внимание на необходимость льгот и преференций для студентов, обучающихся по контракту, но не получивших должных знаний из-за онлайн-обучения.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о борьбе студентов за свои права в судебных тяжбах против вузов.

Участники пресс-конференции:

Адвокат представляющий интересы студентов Флоранс Ленская;

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

