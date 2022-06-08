09.06.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Старт летнего туризма. Куда поедут отдыхать россияне в этом году?»

Сезон отпусков в России стартовал в условиях максимальной неопределенности. Так, Европа снимает ковидные ограничения, но лететь туда напрямую россияне не могут, а в самой России уже в 17-ый раз подряд продлевают ограничение полетов в 11 южных аэропортов. Некоторые авиаперевозчики отменяют полетные программы в Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапу, Геленджик и Воронеж сразу до конца лета. Сложности у авиакомпаний из России возникают даже с полетами по безопасным направлениям: риски ареста самолетов из-за санкций Запада сохраняются. В итоге россияне переориентируются на внутренние направления и ищут альтернативные варианты трансферов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие направления туризма доступны россиянам этим летом?

Сколько придется потратить в этом году на отдых?

Тренды летнего туризма в России 2022.

Какие крупные мероприятия этим летом могут посетить российские туристы?

Участники пресс-конференции:

вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга;

руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

