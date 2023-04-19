20.04.2023 в 10.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Средства индивидуальной мобильности. Какие правила введут для электросамокатов?»
Рынок аренды самокатов (кикшеринг) в России растет примерно на 60% в год и с такими показателями опережает мировые темпы в четыре раза. Пока электросамокаты стремительно распространяются в городах, пешеходы копят раздражение. После запрета мэрией Парижа аренды электросамокатов подобные идеи стали обсуждать и в России. Тем временем растет и число ДТП с участием электросамокатов – сообщают эксперты. По их оценкам, чаще всего в ДТП попадают частные средства индивидуальной мобильности, в то время как о вреде, причиненном прокатными самокатами, компании-владельцы получают менее 3% всех обращений. Действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов будут скорректированы только после анализа «правоприменительной практики».
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Что изменилось для любителей электросамокатов в этом году?
- Какие правила сегодня действуют относительно электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности?
- Из-за чего растет число ДТП?
- Какое наказание в случае ДТП ожидает участников?
- Какова вероятность запрета самокатов в России?
Участники пресс-конференции:
- вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр;
- директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;
- д.т.н., профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8