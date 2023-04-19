20.04.2023 в 10.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Средства индивидуальной мобильности. Какие правила введут для электросамокатов?»

Рынок аренды самокатов (кикшеринг) в России растет примерно на 60% в год и с такими показателями опережает мировые темпы в четыре раза. Пока электросамокаты стремительно распространяются в городах, пешеходы копят раздражение. После запрета мэрией Парижа аренды электросамокатов подобные идеи стали обсуждать и в России. Тем временем растет и число ДТП с участием электросамокатов – сообщают эксперты. По их оценкам, чаще всего в ДТП попадают частные средства индивидуальной мобильности, в то время как о вреде, причиненном прокатными самокатами, компании-владельцы получают менее 3% всех обращений. Действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов будут скорректированы только после анализа «правоприменительной практики».

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Что изменилось для любителей электросамокатов в этом году?

Какие правила сегодня действуют относительно электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности?

Из-за чего растет число ДТП?

Какое наказание в случае ДТП ожидает участников?

Какова вероятность запрета самокатов в России?

Участники пресс-конференции:

вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр;

директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;

д.т.н., профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

