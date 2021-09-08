10.09.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Смертная казнь для педофилов. Ужесточат ли наказание в России?»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что пора принимать радикальные меры по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей. По ее словам, за последние три года количество таких преступлений выросло на 11,8%, а в Госдуме уже несколько лет находится проект закона о пожизненном наказании для педофилов. С подобным заявлением выступил и Национальный родительский комитет, заявив о необходимости смертной казни для педофилов. Тема наказания для педофилов получила развитие на фоне чудовищного происшествия в Кемеровской области. В Киселевске были найдены тела двух пропавших школьниц. По подозрению в их убийстве уже был задержан ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних местный житель.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, возможно ли в России возобновление смертной казни для педофилов, почему растет число подобных преступлений и какая работа ведется по профилактики и защите детей.

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева;

Заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

