31.07.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сибирь в огне! Почему в России не выгодно тушить леса?»



Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Крупнейшие в России лесные пожары охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Дым от них накрыл Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтай, Хакасию и несколько областей Казахстана, люди задыхаются от смога и гари. По данным регионального Минздрава, количество обращений в скорую помощь выросло более чем на 15%. Однако губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.

Почему в России ежегодно горят леса?

Как спасти Сибирь от огня?

Почему не тушат: попытка замести следы?

Какую помощь оказывают людям, задыхающимся от гари и смога?

Какой экологический ущерб причинён пожарами?

На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин;

Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков;

СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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