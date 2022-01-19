24.01.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Школьный телефонный терроризм: как спасти и обезвредить?»

По сообщениям СМИ 2022 год для школ и детских садов России в ряде городов начался с массовой эвакуации: за несколько учебных дней эвауировали 90 школ Екатеринбурга, 85 школ Ростова-на-Дону, 52 школы в Архангельске, 41 учебное заведение Самары и тд. Администрации городов на местах решают действовать по-разному, например, в Архангельске из-за ежедневных ложных звонков после поступления сведений об угрозе взрыва некоторые школы всех учеников перевели на дистанционное обучение. В то время, как в Красноярске отказались от эвакуации, потому что их круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия.

Напомним, что по всей России подобные инциденты повторяются регулярно и затрагивают различные общественные места, транспорт или административные учреждения.

В ходе пресс-конференции планируется обсудить:

Кто стоит за ложными сообщениями о «минировании» школ и других объектов?

Как определить ложная это или реальная угроза?

Какова статистика раскрываемости подобных преступлений?

Что грозит «телефонным» преступникам?

Возможно ли остановить этот «телефонный терроризм»?

Как усовершенствовать систему безопасности в школах?

Участники пресс-конференции:

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский;

Бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по г. Москве Михаил Игнатов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

