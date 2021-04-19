20.04.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Санкционная война России и США. Будет ли победитель?»

Новый виток обострения российско-американских отношений был спровоцирован ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающим наказание в колонии. Советник американского лидера предупредил, что Россия «столкнётся с последствиями», если Навальный умрёт. Кроме того, Вашингтон принял решение выслать из страны 10 российских дипломатов и ввёл очередные санкции в отношении ещё 32 физических и юридических лиц из России. Москва отреагировала симметрично, выслав 10 американских дипломатов. В свою очередь, как сообщают американские СМИ, граждане США осудили такую позицию своих властей, назвав действия Белого дома предсказуемыми.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о последствиях санкционного противостояния США и России, и оценят имеющиеся у держав возможности.

Участники пресс-конференции:

Экс-дипломат, профессор МГИМО МИД России Виктор Мизин;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин;

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

