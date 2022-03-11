15.03.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева на тему: «Санкции: ожидать ли дефицит лекарств России?»

Перебои с поставками жизненно необходимых товаров в Россию начались после 24 февраля из-за закрытия неба над странами Евросоюза, США и Канады. По сообщениям СМИ, российские фармакологические компании заявили, на днях, о нехватке поставляемых из-за рубежа компонентов для изготовления лекарственных препаратов. Генеральный директор сети аптек «Фарма» Александр Миронов сообщил, что дефицит некоторых препаратов в России продлится 3-4 месяца. Это связано с их неравномерным распределением по торговым точкам. Также за последние несколько дней на 30-35% поднялись цены на импортные субстанции. Одна из причин – падение рубля, которое обусловило также подорожание доставки.

В ходе брифинга в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» Виктор Дмитриев расскажет, какие лекарства могут «уйти» с рынка быстрее всего и через сколько рынок медикаментов сможет восстановиться.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

