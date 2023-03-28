29.03.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Русский Fashion: во что будут одеваться россияне весной и летом 2023 года?»

Текстильная продукция в России подорожала за год почти на 9%, при этом стоимость верхней одежды в 2022 году сократилась на 7% по сравнению с предшествующим годом, по сообщениям СМИ. Отмечается, что самые большие изменения цен за год зафиксированы у комплектов постельного белья — они подорожали на 41,8%. Среди товаров верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17%. При этом показатель продаж верхней одежды остался "практически неизменным относительно предыдущего года". Кстати, в 1-м квартале 2023 года средняя доля свободных площадей по ключевым торговым центрам Москвы достигла новой рекордной отметки в 14%. Рыночная конъюнктура способствует появлению на рынке модного ритейла новых марок. Пока преобладают зарубежные бренды из Индии, Китая и Турции. Помимо этого, на московский рынок активно выходят марки из таких стран СНГ, как Армения и Беларусь.

Этой весной дизайнеры со всей России представят свои коллекции в торговых центрах Москвы.

Участники пресс-конференции:

Суперзвезда Сергей Зверев;

Вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин;

Основатель универмагов российских дизайнеров SLAVA Concept Александр Перемятов;



Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как изменилась модная индустрия в 2023 году?

Какие бренды преобладают на российском фешн-рынке?

Какой шоппинг ждет россиян в торговых центрах?

Что будет модно носить весной-летом 2023 года?

Появятся ли новые имена в этом году на рынке модной индустрии?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



