21.05.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Russian Woman: Шансы России на победу в Евровидении»

"Прочь худышки — сегодня миром правят пышки!", мужики на каблуках, афроамериканка в кокошнике и человека с дискошаром вместо груди. Именно таким запомнился зрителям полуфинал песенного конкурса «Евровидение» 2021. Россию в этом году на песенном конкурсе представляет певица Manizha (Манижа Сангин) с песней Russian Woman, которая уже прошла в финал конкурса и вызвала восторг у иностранной публики. Некоторые комментаторы признались, что выступление Манижи буквально довело их до слез. В свою очередь букмекеры Манижи предрекают итоговое 11-е место и дают лишь 1% шансов на победу в Роттердаме.

Каким может быть итог песенного конкурса «Евровидение» 2021? Каковы шансы России на победу? Что является ключевым фактором определяющим успех в конкурсе? И как политика влияет на исход конкурса? Об этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Певец, представитель Белоруссии на Евровидении 2009, вокалист группы «Гран-Куражъ» Пётр Елфимов;

Музыкальный обозреватель Вадим Пономарев;

Музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова.

Приглашены:

Продюсер Иосиф Пригожин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



