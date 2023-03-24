27.03.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рухнувшие банки: грозит ли миру финансовый кризис?»

В течение недели цены на акции американских и европейских банков лихорадило. Все началось с объявления о банкротстве Silicon Valley Bank, который занимал 16 место в США по размеру активов, которые оценивались в $211 млрд.

Крах трех американских банков, прогремевший на прошлой неделе, откликнулся в Европе: произошло поглощение Credit Suisse прямым конкурентом — UBS. Банки считаются крупнейшими и старейшими швейцарскими кредитными организациями. Например, Credit Suisse не справился с выплатами вкладчикам и оказался на грани банкротства.

Участники пресс-конференции:

Сергей Калашников - заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС

- заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Ярослав Кабаков - директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ»

- директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Василий Колташов – руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Что стало причиной рухнувших банков?

К каким экономическим последствиям привел "банкопад"?

Какое влияние оказало банкротство американских банков на российскую систему экономики?

Чем нынешний банковский кризис в США и Европе отличается от кризиса 2008 года?

Какова вероятность мирового финансового кризиса?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

