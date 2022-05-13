пресс-конференции
Анонс

Рубль – лучшая валюта мира, действительно ли это так?

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Начало конференции

15:00

16 мая 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

16.05.2022 состоится пресс-конференция, посвященная укреплению российского рубля.

16.05.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рубль – лучшая валюта мира, действительно ли это так?»

В пятницу курс евро впервые почти за пять лет упал ниже 65 рублей, а курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом 13 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Рубль по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, превратившись в лучшую валюту в мире в 2022 году, о чем заявили мировые СМИ. В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 рубль за доллар.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что «постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции.

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов;
  • Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
  • Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Надолго ли укрепился российский рубль?
  • Как такое мировое признание рубля скажется на российской экономике?
  • Какие условия способствовали укреплению российского рубля?
  • Ожидать ли россиянам понижение цен на продовольствие?
  • Искусственное ли это укрепление рубля?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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