16.05.2022 состоится пресс-конференция, посвященная укреплению российского рубля.
16.05.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рубль – лучшая валюта мира, действительно ли это так?»
В пятницу курс евро впервые почти за пять лет упал ниже 65 рублей, а курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом 13 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Рубль по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, превратившись в лучшую валюту в мире в 2022 году, о чем заявили мировые СМИ. В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 рубль за доллар.
Владимир Путин в своем выступлении отметил, что «постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов;
- Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Надолго ли укрепился российский рубль?
- Как такое мировое признание рубля скажется на российской экономике?
- Какие условия способствовали укреплению российского рубля?
- Ожидать ли россиянам понижение цен на продовольствие?
- Искусственное ли это укрепление рубля?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8