16.05.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рубль – лучшая валюта мира, действительно ли это так?»

В пятницу курс евро впервые почти за пять лет упал ниже 65 рублей, а курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом 13 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Рубль по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, превратившись в лучшую валюту в мире в 2022 году, о чем заявили мировые СМИ. В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 рубль за доллар.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что «постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов ;

; Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Надолго ли укрепился российский рубль?

Как такое мировое признание рубля скажется на российской экономике?

Какие условия способствовали укреплению российского рубля?

Ожидать ли россиянам понижение цен на продовольствие?

Искусственное ли это укрепление рубля?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

