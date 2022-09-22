23.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Россияне в ожидании повесток. Как будет проходить частичная мобилизация?»

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По словам главы государства, мобилизация коснется, прежде всего, тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Так же, по словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация затронет 300 000 человек. По сообщениям СМИ, региональные власти немедленно приступили к мобилизационным мероприятиям и уже в Курской области гражданам в запасе без разрешения военкомата запрещено покидать территорию субъекта. В Воронеже, по данным СМИ, сотрудникам одного из городских предприятий вручают повестки через отдел кадров, а в Санкт-Петербурге в течение дня появлялись сообщения в соцсетях о раздаче повесток сотрудникам ЖКХ по почтовым ящикам.

· Каким способом обязаны оповестить гражданина о явке в военкомат?

· Какое наказание грозит за неявку в военный комиссариат в указанные сроки?

· Какие категории граждан не могут подлежать частичной мобилизации?

· Какие документы необходимо иметь с собой в случае наличия заболеваний у призывника?





Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России Александр Латынин ;

; Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Приглашены к участию:

Депутат Госдумы РФ

Врач

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



