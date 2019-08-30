30.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Россия – нищая душа: Вместо доходов будут расти цены?»

Минэкономразвития ухудшило свои прогнозы на 2020 год и предсказало россиянам падение роста доходов в 10 раз. Эксперты министерства предсказали также резкое замедление потребительского спроса и снижение ожидаемого роста ВВП. Кроме того, глава ведомства Максим Орешкин заявил, что 15 процентов российских заёмщиков тратят 70 процентов всего своего дохода на оплату долгов. На эти же проблемы обратил внимание и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что темпы роста российской экономики и, в частности, доходов россиян, слишком малы. Глава государства призвал правительство найти решение для устойчивого и динамичного роста.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, какие финансовые проблемы грозят россиянам в скором будущем, а также предложат способы увеличения доходов населения.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов;

Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович;

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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