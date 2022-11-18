21.11.2022 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Рекордные урожаи и зерновая сделка, какие последствия?»

Россия поставила новый рекорд по сбору зерновых культур — 150 миллионов тонн, но при этом аграрии не спешат радоваться достижениям этого года. Проблема в том, что внутреннее потребление значительно меньше, а вывезти пшеницу на продажу невозможно. В результате все зерно может остаться в России. Такой избыток предложения ожидаемо привел к падению цен. Выходит, фермеры тратятся, выращивают зерно, а заработать на продаже не могут. 17 ноября МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Куда Россия может экспортировать рекордные урожаи зерна?

Насколько упали цены на зерно?

Какие зерновые культуры из России востребованы за рубежом?

Как может разрешится «зерновой» конфликт?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

