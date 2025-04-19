23.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Развитие инклюзивного туризма»

С развитием туристической отрасли и транспортной инфраструктуры в России становится все более актуальным вопрос доступности путешествий и адаптированнии экскурсионных маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По оценкам представителей Всероссийского общества инвалидов, к маломобильным группам населения в России относится до трети граждан – инвалиды, пенсионеры, люди с нестандартными физическими данными.

Ассоциация туроператоров видит в развитии направления адаптивного туризма огромный потенциал. Прежде всего турбизнес в лице АТОР заботит аспект социальной ответственности, а также вопрос технологий, применяемых в транспортных, инфраструктурных решениях, от которых зависит доступность туристических услуг. Немаловажную роль в этом процессе играет информационная и экспертная составляющая.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как развивается инклюзивный туризм в России?

Какие программы инклюзивного туризма доступны на сегодняшний день?

Что сдерживает развитие инклюзивного туризма в России?

Какие предложения есть у АТОР?

Как обеспечить людям с ограниченными возможностями различными варианты качественного и безопасного отдыха?

Брифинг состоится 23 апреля в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

