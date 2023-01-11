20.01.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Равноправие и повышение зарплат. Как будет работать Национальная стратегия в интересах женщин»

Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 г.г. Ее ключевыми целями являются соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности жительниц нашей страны, а также профилактика женского неблагополучия. По данным Росстата, на начало 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн составляли женщины. Это более половины населения страны. При высоком уровне образования и занятости российских женщин практически не меняется разрыв в заработной плате женщин и мужчин: он по-прежнему сохраняется на высоком уровне в 28%.

Почему женщины в России получают на треть меньше мужчин?

Как много сегодня женщин находится на руководящих позициях в РФ?

Какие меры сегодня предпринимаются для уменьшения количества преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин?

Какими будут основные направления Национальной стратегии для женщин?

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар;

Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







