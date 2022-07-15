20.07.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Растет ли преступность среди мигрантов?

Число рабочих-мигрантов в некоторых регионах России значительно выросло, например, в Петербурге выросло на 60% за год: их больше даже, чем было до пандемии сообщают СМИ. В новостных сводках снова стали фигурировать случаи преступлений с участием мигрантов. Резонансным стал случай в деревне Тарасково в Подмосковье, где мигранты до смерти избили мужчину, который заступился за девушку. Местные жители неоднократно жаловались на приезжих, которые постоянно приставали к женщинам и позволяли себе грубые шутки об их нарядах. Также на территории жилого комплекса «Люберецкий» произошла массовая драка с участием мигрантов, охраны и местных жителей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Увеличилось ли число мигрантов этим летом в России?

Из каких стран в России наибольшее количество мигрантов?

На сколько изменилась ситуация с мигрантами с конца февраля?

С какими проблемами сталкиваются мигранты в России?

Какие изменения в законодательстве в отношении мигрантов планируются в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов;

Член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



