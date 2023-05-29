30.05.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раскол в шоу-бизнесе и новые имена. Как Ольга Кормухина и Алексей Белов вводят новую культуру в музыке?»

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе. В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проект будет реализован в Туле, Самаре, Ярославле, Сыктывкаре, Орле, Уфе, Ростове-на-Дону (к участию приглашены конкурсанты из Донецка и Луганска), Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Молодые авторы-исполнители, которые пойдут предварительный отбор, получат возможность персональных офлайн-консультаций от успешных деятелей культуры, а также им помогут доработать свои собственные музыкальные произведения. Лучшие работы прозвучат во время гала-концерта в Москве, а также попадут в ротацию в эфир ведущих радиостанций и на телевидение.

На пресс-конференции участники расскажут о том, сколько молодых талантов уже появилось на российской сцене, как будет проходить новый отбор и о расколе в шоу-бизнесе.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина;

Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов;

Советский и российский певец, экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал;

Заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15.00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

