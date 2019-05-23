23.05.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников. По мнению парламентария, «рабами шестидневки» сегодня являются сотни тысяч семей в России, для которых такой режим обучения становится препятствием для семейных путешествий, отдыха и поездок на дачу. Референдум предлагается проводить на базе подразделений Минпросвета с привлечением родительского сообщества, депутатов и специалистов. Кроме того, депутат просит пересмотреть принцип нагрузки на школьников, а учебный план составлять с учётом интересов семьи.

В ходе пресс-конференции, участники пересмотрят принцип нагрузки на школьников, обсудят возможность составления учебного плана с учетом интересов семьи и возможность ухода от шестидневного обучения.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;

Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец;

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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