Милонов: Пяти- или шестидневку должны выбирать родители

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования».

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, «рабами шестидневки» сегодня являются сотни тысяч семей в России, для которых такой режим обучения становится препятствием для семейных путешествий, отдыха и поездок на дачу. Ранее он обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников.

«Надо спросить у родителей. В конце концов, для чего мы это делаем? Нужно узнать у них, готовы ли они поддержать 5-дневную учебную неделю? Вопрос демократии. Хотите 6-дневное рабство? Хотите, чтобы ваш ребенок отдыхал всего сутки, меньше чем взрослый? Значит, пусть будет так. Референдум можно провести среди родителей, чьи дети, учатся в школе, и тех, чьи дети собираются идти в школу – родители 5-леток или 6-леток. Открытый референдум, без подстав и вбросов, без принуждений со стороны администрации школы. Его можно осуществить на базе портала "Госуслуги", например. Выбрать какую-то независимую площадку. У жителей России должен быть выбор формы занятости детей в школьное время», - отметил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Милонов заявил, что в условиях шестидневного обучения дети растут без семьи. «Суток на восстановление сил недостаточно. А дети не отдыхают, они не могут никуда поехать, родители не могут никуда поехать», - пожаловался парламентарий.

