Эксперт рассказала о сложностях перехода на пятидневку в школе

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников.

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова в ходе пресс-конференции НСН рассказала о статистике по отношению детей и их родителей к образовательному процессу.

«Существует огромное количество недовольных родителей и детей качеством образования. За прошлый год на 7% снизилось количество детей, которым нравится учиться в школе – с 35% до 28%. 65% подросткам не хватает времени на выполнение домашних заданий. 59% подросткам не хватает времени на занятия любимым делом. Четверть родителей называет причину угнетенного состояния детей – это шестидневка в школе», - отметила она.

Эксперт напомнила о сложностях, связанных с организацией учебной недели в школе.

«И родители, и дети, и учителя хотят, чтобы школа работала 5 дней в неделю. Но не всегда это получается сделать. Есть и финансовые причины, организационные причины. Часто не хватает учителей, очень сложно сделать то расписание, которое позволит тем составом, который остался в школе выдать все предметы по часам, чтобы они соответствовали расписанию. 40% учителей вынуждены брать на себя дополнительные ставки. Вдобавок тот федеральный государственный стандарт, который у нас действует, обозначает минимальное количество часов. Как только мы начинаем его пересматривать, мы сталкиваемся с тем, что чем-то надо жертвовать. И разные эксперты не могут сойтись в едином мнении, что является более важным для школьников», - отметила она.

