Волынец призвала родителей активнее участвовать в жизни детей-школьников

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников. Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец поддержала инициативу и отметила интерес родителей к пятидневной форме обучения.

«Неоднократно получаю пожелания родителей о необходимости пятидневки. С одной стороны, у нас есть Федеральный закон об образовании, который регламентирует деятельность школ. В Москве дети учатся пять дней, в области и регионах – по шесть. Я как мама 4 школьников, которые учатся в разных школах по разным программам, активно выступаю за единую образовательную реальность, за общий учебный план. Выбор количества дней полностью зависит от родителей. По закону школа должна каждый год спрашивать у родителей, по какому учебному плану дети должны обучаться. С другой стороны, в нашей стране есть места, где дети учатся не только в первую и вторую, но и в третью смену. У нас есть сельские школы с удобствами на улице. От активности родителей, от способности их объединяться в родительские комитеты и отстаивать свои права, и зависит результат», - отметила она.

Важным моментом, на который обязательно нужно обратить внимание, Ирина Волынец также назвала работу по распределению учебной нагрузки.

«Но как будет распределяться учебная нагрузка при пятидневке? Учиться 5 дней, но приходить домой вечером? А если ребенок посещает спортивные секции или школы искусств? Я не против пятидневки, но не за счет освобождения учеников от необходимых тем. Мы должны изменить подход, который есть сегодня в школах. Сейчас учителя на уроках только проверяют домашнее задание», - добавила она.

Ранее в ходе пресс-конференции депутат Госдумы предложил спросить у родителей, хотят ли они изменить форму обучения своих детей. «Хотите 6-дневное рабство? Хотите, чтобы ваш ребенок отдыхал всего сутки, меньше чем взрослый? Значит, пусть будет так», - заявил он, добавив, что референдум можно организовать на независимой интернет-площадке.

